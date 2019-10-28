شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ليس لدينا احتياجات فى يناير.. وهذا موقفنا من العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن كواليس الميركاتو الشتوي المرتقب لذئاب الجبل في يناير المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة المقاولون، فى تصريحات لـ الخليج 365، إن المقاولون ليس لديه احتياجات فى ميركاتو يناير، وأن الفريق اكتفى بالمجموعة التى ضمها فى الميركاتو الصيفى، ولا مجال لضم لاعبين جدد.

وعن رحيل أى لاعب عن الفريق فى يناير، أكد فتحى أن المقاولون سيدرس أى عرض يقدم إلى لاعبيه، مشدداً على أن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق سيوافق المقاولون على رحيله في حالة واحدة فقط وهي تلقي عرض خارجي للاحتراف لكن لا مجال للتخلي عنه محلياً.

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ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الانتاج الحربي 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة فى مسابقة الدورى العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم فى المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.