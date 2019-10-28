شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. من هم بدائل "زيزو" المرشحوين للانضمام إلى الزمالك فى يناير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو الزمالك على عرض أكثر من لاعب يجيد اللعب فى مركز الوسط الدفاعى على الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للفريق الأبيض، لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، لإضافة قوة لخط الوسط خاصة على مستوى البدائل بعد تعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق لإصابة عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى فى لقاء مصر المقاصة فى بطولة الدورى الممتاز وكان اللاعب قد غادر أمس الأول، الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.

وجاء تعرض "زيزو" لقطع فى الرباط الصليبى وإصابة محمد حسن فى الركبة إلى عدم وجود بدائل لدى الأبيض للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى ما أدى إلى توظيف الثنائى أحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما فى مراكز الوسط حال غياب حامد أو ساسى، لذا يدرس الأبيض دعم هذا المركز فى فترة الانتقالات الشتوية، إلا أنه سيتم عرض الأمر على ميتشو أولاً خاصة بعد اقتراب تعافى محمد حسن عقب إجرائه عملية جراحية فى غضروف الركبة ومن المقرر أن يُجرى "زيزو" العملية الجراحية فى ألمانيا خلال الفترة الجارية وسيحرص مسؤولو الأبيض على إجراء اتصالات هاتفية للاطمئنان على حالته.

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