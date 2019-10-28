- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تأجيل الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها يومي 30، و31 أكتوبر الجاري.
وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم، أنه بناءً على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية ببطلان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر اقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الحالي قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاجتماع على أن يحدد موعدها الجديد في وقت لاحق".
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة قرر الاستقالة وذلك عقب وداع كأس الأمم الإفريقية مبكرًا من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.
وتولت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، مهمة تسيير اتحاد الكرة، حتى الدورة الأوليمبية في صيف 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.