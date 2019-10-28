تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تأجيل الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها يومي 30، و31 أكتوبر الجاري.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم، أنه بناءً على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية ببطلان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر اقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الحالي قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاجتماع على أن يحدد موعدها الجديد في وقت لاحق".

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يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة قرر الاستقالة وذلك عقب وداع كأس الأمم الإفريقية مبكرًا من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وتولت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، مهمة تسيير اتحاد الكرة، حتى الدورة الأوليمبية في صيف 2020.