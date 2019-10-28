أزمة بسبب عمرو وردة في مباراة لاريسا وباناثينايكوس.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نشبت مشادة بين عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحد لاعبي فريق باناثينايكوس خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري اليوناني.

وبحسب ما ذكره موقع سبورت 24 اليوناني فقد عم التوتر أحداث المباراة خلال شوطها الثاني بعد تقدم لاريسا على مضيفه، بمساهمة عمرو وردة في صنع هدف وتسجيل الآخر.

وأضاف الموقع اليوناني: "قاد عمرو وردة هجمة مرتدة لفريقه، وارتكب بارت شينكيفيلد خطأ لصالح اللاعب المصري الذي نهض وركل مدافع باناثينايكوس في ركبته ليحصل الثنائي على الكارت الأصفر".

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وتابع: "بعد خروج عمرو وردة من ملعب المباراة، توجه إلى دكة بدلاء الفريق المنافس محاولًا الحديث مع أحد الأشخاص، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من منع لاعب منتخب مصر حتى لا تتفاقم الأمور".

وردة انضم إلى صفوف لاريسا مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من باوك اليوناني.

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 عامًا شارك بقميص فريقه حتى الآن في 6 مباريات ببطولة الدوري، سجل هدفين وصنع مثلهما.