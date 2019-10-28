صلاح يشارك في تدريب ليفربول رغم الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت شبكة سكاي سبورتس إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي شارك في تدريبات فريقه اليوم الاثنين، على الرغم من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الريدز أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي.

واشتكى صلاح خلال الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول أمام توتنهام من آلام في الكاحل التي سبق وتعرض لها خلال مباراة ليستر سيتي بعد تدخل عنيف من قبل حمزة تشودري لاعب الثعالب في المواجهة التي جمعت بني الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

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وخرج صلاح في الدقائق الأخيرة من مباراة توتنهام وحل جو جوميز بدلًا منه، وعقب المباراة قلل يورجن كلوب مدرب ليفربول من خطورة إصابة اللاعب المصري.

وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي فإن صلاح شارك في تدريبات الريدز للتقليل من مخاوف إصابته ولمحاولة الحفاظ على لياقته البدنية.

جدير بالذكر أن ليفربول حقق الفوز على توتنهام بهدفين لهدف وحافظ على فارق النقاط الست بينه وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل لقب بريميرليج الموسمين الماضيين.