قائمة البدري للمنتخب.. التشكيل الأقرب.. واختيارات مصيرها الاستبعاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب، عن قائمة الفراعنة استعدادًا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر المقررتين يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وضم البدري 32 لاعبًا كقائمة أولية، منتظر أن يتم تقليصها إلى 23 لاعبًا لخوض المباراتين.

وضم البدري 10 لاعبين من الأهلي و6 من بيراميدز، و5 من الزمالك، إضافة لـ6 محترفين و5 لاعبين من أندية الإسماعيلي، والجيش، ودجلة، وسموحة والمصري.

كما شهدت القائمة تواجد 4 لاعبين للمرة الأولى، وهم: سيد زيزو، ومروان حمدي، ومحمد فاروق، ومحمود وحيد.

ولم يتضح موقف محمد صلاح نجم ليفربول، بعد تجدد إصابته في مواجهة توتنهام بالأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي، والتي قد تستدعي غيابه عن الانضمام للمعسكر المقبل.

وضم البدري أكثر من لاعب رغم عدم مشاركتهم خلال الفترة الأخيرة، وأبرزهم محمود كهربا، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد الذي شارك في 3 مباريات فقط منذ يناير الماضي، وأحمد جمعة الذي لعب لـ8 دقائق فقط في 5 مباريات بالدوري مع المصري.

واستدعى البدري 3 حراس فقط، في ظل عدم استدعاء أحمد الشناوي حارس بيراميدز، والاكتفاء بالثلاثي محمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد عوّاد حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس طلائع الجيش.

مركز الظهير الأيمن، ضم البدري 3 لاعبين وهم أحمد فتحي ومحمد هاني من النادي الأهلي، ورجب بكار من بيراميدز، وسيضطر البدري للاستغناء عن خدمات أحد اللاعبين، لن يكون فتحي بالتأكيد بعد أزمة شارة القيادة، لتبقى المنافسة على مقعد البديل حائرة بين الثنائي الآخر، وربما الإثنين في ظل إمكانية لعب عمر جابر ذلك الدور، أو استبعادهم جميعًا وبقاء أحمد فتحي وحيدًا على أن يكون باهر المحمدي بديلا في ذلك المركز بجانب لعبه في مركز قلب الدفاع.

أما في مركز الظهير الأيسر فتتضاءل فرص محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي في البقاء بقائمة المنتخب للمباراتين في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات، وتتبقى المنافسة بين الثنائي أيمن أشرف وعبدالله جمعة.

مركز قلب الدفاع حجز الثنائي أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش، ومحمود علاء مدافع الزمالك، مقعدهما الأساسي، وسط منافسة من باهر المحمدي، إضافة لضم رامي ربيعه بعد فترة غياب كبيرة عن المنتخب، ومن المتوقع أن يستبعد البدري أحد المدافعين والأقرب ربيعه، في ظل إمكانية الدفع بأيمن أشرف في مركز قلب الدفاع عند الحاجة، وباهر في الظهير الأيمن.

في وسط الملعب، سيجد الثنائي طارق حامد، والنني، منافسة قوية من لاعبي الأهلي عمرو السولية وحمدي فتحي بعد تألقهما اللافت خلال الفترة الأخيرة.

ويتبقى عمر جابر أحد الحلول المرنة للبدري في المنتخب، فبإمكانه الدفع به كلاعب وسط ثالث، أو في مركز الظهير الأيمن، أو أحد طرفي الملعب.

ولا شك أن مجدي أفشة يشكل ضغطًا كبيرًا على عبدالله السعيد في مركز اللاعب رقم 10، ليلعب دور صانع الألعاب، وسط ثنائي طرفي الملعب صلاح وتريزيجيه.

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وربما تؤدي إصابة صلاح لغيابه، ليحل محله حسين الشحات جناح النادي الأهلي المتألق خلال الفترة الأخيرة.

فيما سيشهد المقعد البديل منافسة حامية بين محمود كهربا، وأحمد زيزو لاعب الزمالك المتألق، وثنائي بيراميدز محمد فاروق وإسلام عيسى، ليتبقى من بينهم لاعبان على الأكثر في القائمة الأخيرة من 23 لاعبًا.

أما في مركز المهاجم، ففي ظل غياب مروان محسن للإصابة، وانضمام الثلاثي مصطفى محمد، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، لصفوف المنتخب الأوليمبي، فلجأ البدري للبحث عن حلول جديدة.

وسيختار البدري لاعبين من بين حسام حسن مهاجم سموحة، ومروان حمدي من دجلة، وأحمد جمعه مهاجم المصري العائد للمنتخب من جديد، إضافة لأحمد كوكا.

الأقرب أن يبقى البدري على الثنائي حسام حسن وكوكا، فيما سيستبعد كلا من مروان حمدي لقلة خبراته وانضمامه للمرة الأولى، وأحمد جمعة الذي شارك 8 دقائق فقط هذا الموسم في بطولة الدوري أمام المقاصة فيما غاب 3 مباريات وبقى على مقاعد البدلاء مباراة وحيدة.

ووفقا لما سبق سيكون الأقرب لقائمة 18 لخوض المباراة، في ظل اقتراب صلاح من عدم المشاركة، وعدم وضوح الرؤية بشأنه بعد:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد عواد

الدفاع: أحمد فتحي، وأحمد حجازي، ومحمود علاء، وباهر المحمدي، وأيمن أشرف، وعبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد، والنني، وحمدي فتحي، والسولية

وسط الهجوم: حسين الشحات، وعبدالله السعيد، وأفشة، وتريزيجيه

الهجوم: حسام حسن، وكوكا

وربما يفكر البدري في الدفع بكهربا لاستعادة لياقته في ظل ضعف المنافس، لاستغلاله مستقبلاً، ليكون ذلك على حساب إما السولية أو أحد لاعبي قلب الدفاع.

وسيحتفظ البدري في قائمته تحسبًا لحدوث أي إصابات بـ5 لاعبين، مستعدين للانضمام في أي وقت، بينهم حارس المرمى محمد بسام.