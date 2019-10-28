محمود البنا أفضل حكام الأسبوع الخامس بالدوري

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم محمود البنا كأفضل حكم في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز،

كما اختارت سمير جمال كأفضل مساعد عن الأسبوع نفسه، حيث شارك الثنائي في إدارة مباراة الزمالك مع المقاولون.

يذكر أن لجنة الحكام تختار الأفضل اسبوعيا بناء على التقييم الفني الذي تجريه الإدارة الفنية باللجنة