يايا توريه يهاجم "الفيفا" بسبب العنصرية

هاجم النجم الإيفواري يايا توريه لاعب وسط تشينغداو هوانجاي الصيني الحالي، الاتحاد الدولي لكرة القدم لعدم توقيع عقوبات صارمة ضد العنصرية في ملاعب كرة القدم.
وأكد لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق، في تصريحات صحفية لمجلة ليكيب الفرنسية، أنالاتحاد الدولي لكرة القدم لا يهتم مطلقًا إذاء العنصرية التي يتعرض لها اللاعبين الأفارقة، مضيفًا أن الفيفا تستخدم شعارات دعائية بمحاربة العنصرية دون تطبيق على أرض الواقع.
وأكمل يايا توريه حديثه مهاجمًا "فيفا"، " يجب أن تضع القوانين لحجب العنصرية من ملاعب كرة القدم بشكل نهائي دون استخدام شعارات كاذبة".
وأوضح قائد منتخ كوت ديفوار السابق " العنصرية في الملاعب تزعجني دائمًا، لقد تعرضت أثناء وجودي في أوكرانيا على ملعب ميتالورج دونيتسك، وكذلك العديد من اللاعبين طالهم هذا السلوك السئ من الجماهير".
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