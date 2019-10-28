رئيس نادي لاريسا يشن هجومًا عنيفًا على عمرو وردة

شن أليكسيس كوجياس رئيس نادي لاريسا اليوناني هجومًا عنيفًا على عمرو وردة لاعب الفريق بعد الأزمة التي افتعلها اللاعب في مباراة أمس مع جماهير باناثانايكوس.
ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام اليونانية أن وردة دخل فى مناوشات لفظية مع جماهير باناثينايكوس عقب استبداله، الأمر الذي وصل ركل دكةبدلاء الفريق المنافس قبل أن يتدخل رجال الأمن لتهدئته.
وقال رئيس نادي لاريسا في تصريحات صحفية، " عمرو وردة يتصرف مثل اللاعبين الضغار، وأن ما فعله لم يكن مقبولا على الإطلاق".
وأضاف " تحدثت مع الجهاز الفني للفريقوأخبرتهم أن أزمة اللاعب ستكون بيدي وإن لم يلتزم اللاعب سيتم طرده من الفريق لسوء سلوكه الدائم".
وأشار " حينما كان وردة في باوك اليوناني كنت أتساءل لماذا لا يشارك اللاعب برغم موهبته، وظننت أنه مظلوم بالفريق، لكنني علمت أن اللاعب مثيرًا للمشاكل بشكل دائم".
جدير بالذكر أن عمرو وردة استطاع أن يسجل هدف ويصنع آخر في مباراة لاريسا أمام باناثانايكوس.
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