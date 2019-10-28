اطمأن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، على إصابة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، التي تعرضلها في لقاء توتنهام أمس بالدوري الإنجليزي.
أكد مسئولو المنتخب أن الإصابة غير مقلقة، ولن تمنع اللاعب من الانضمام لمعسكر منتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر: إصابة محمد صلاح غير مُقلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.