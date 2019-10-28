منتخب مصر: إصابة محمد صلاح غير مُقلقة

اطمأن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، على إصابة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، التي تعرض

لها في لقاء توتنهام أمس بالدوري الإنجليزي.أكد مسئولو المنتخب أن الإصابة غير مقلقة، ولن تمنع اللاعب من الانضمام لمعسكر منتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.