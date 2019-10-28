الفيفا يستفسر من اتحاد الكرة عن أزمة تأجيل الدوري .. تعرّف على رد الجبلاية

استفسر مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، من اتحاد الكرة، عن سبب أزمة الأهلي الأخيرة وتأجيل مباريات الدوري لما بعد بطولة أفريقيا، تحت 23 المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
أكد مسئولو اتحاد الكرة للفيفا، أن جدول الدوري
كما استفسر الفيفا من اتحاد الكرة عن موقفالجمعية العمومية، وأكد مسئولو الجبلاية، أنهم في انتظار رد اللجنة الأوليمبية باعتماد الأندية صاحبة حق حضور الاجتماع، المحدد له يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.
وعقد مسئولو الفيفا جلسة مع أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، في إطار الزيارات الدورية من الفيفا لاتحاد الكرة لمتابعة سير عمل اللجنة.
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