سكاي سبورت: محمد صلاح شارك في مران ليفربول

شارك الدولي المصري محمد صلاح في مران فريقه ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الإثنين، بحسب ما نشرته شبكه سكاي سبورت.

شارك صلاح في انتصار ليفربول على توتنهام بهدفين مقابل هدف، حيث سجل الدولي المصري هدف الفوز، لكنه

غادر ملعب أنفيلد قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد تجدد إصابته في كاحل قدمه.

كانت تقارير إنجليزية أكدت أن نجم ليفربول قد يغيب عن مباريات الفريق خلال

الفترة المقبلة، ومن ثم اللقاء المرتقب أمام مانشستر سيتي، إلا أن اللاعب فاجأ الجميع وشارك في مران الفريق الصباحي، بحسب ما نشرته شبكة سكاي سبورت العالمية.

كان يورجن كلوب علق على إصابة محمد صلاح، عقب مباراة أمس، مؤكدًا أن إصابة اللاعب ليست كبيرة، وأنه سيتحسن سريعًا.