الأهلي يدعم لاعبيه في المنتخب الأولمبي

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مساندة وتحفيز اللاعبين المنضمين إلى المنتخب الأولمبي، الذي بدأ معسكره استعدادًا لبطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال

شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

حرص مدير الكرة على توجيه رسالة تشجيع ومساندة للاعبي الفريق المنضمين

للمنتخب الأولمبي بعد انطلاق المعسكر التحضيري لبطولة أفريقيا التي يتطلع الجميع للفوز بها وحسم الصعود إلى أولمبياد طوكيو، ويشارك من الأهلي مع المنتخب الأولمبي كل من رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفى شوبير وعمار حمدي.