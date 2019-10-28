الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مهددة بالتأجيل.. تعرف على السبب

بات اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والمقرر عقده يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لمناقشة الميزانية الخاصة بالجبلاية، مهددة بالتأجيل.
وأرسل اتحاد الكرة أكثر من خطاب للجنة الأوليمبية، من أجل اعتماد الأندية التي يحق لها حضور الاجتماع،إلا أن اللجنة الأوليمبية لم ترد.
واستعجل اتحاد الكرة اللجنة الأوليمبية في خطابات تالية لحسم ترتيبات عقد الاجتماع دون رد من جانب اللجنة الأوليمبية.
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