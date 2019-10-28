مصر أول العالم في كرة السرعة.. ولاعب المقاولون يحصل على الميدالية الفضية

حصل منتخب مصر على المركز الأول في بطولة العالم لكرة السرعة التي أقيمت بفرنسا في الفترة من ٢٤ إلى٢٧ أكتوبر الجارى. من ٢٤ إلى٢٧ أكتوبر الجارى. كما حصل اللاعب عبدالله إسماعيل لاعب نادي المقاولون العرب علي الميدالية الفضية والمركز الثاني في البطولة، وتقوم بتدريب منتخب مصر الدكتورة هالة خطاب المدير الفني لنادي المقاولون العرب. نادي المقاولون العرب علي الميدالية الفضية والمركز الثاني في البطولة، وتقوم بتدريب منتخب مصر الدكتورة هالة خطاب المدير الفني لنادي المقاولون العرب.

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