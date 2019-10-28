اليمن يحصد المركز الرابع عربياً و 21 عالمياً في بطولة الروبوت بدبي

حصد فريق بلادنا المشارك بالبطولة العالمية بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الرابع على المستوى العربي والمركز 21 على المستوى العالمي وذلك من بين 190 دولة.



حيث فاز الفريق اليمني في 7 مباريات من بين 10مباريات وتاهل الى دور الثمانية في تحالف مع دولة الصين والبرازيل وكانت نتائح الفريق اليمني قد ابهرت المشاركين من مختلف الدول في بطولة( FIRST GLOBAl) التي نظمتها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع منظمة الفيرست جلوبل خلال الفترة من 24-27 أكتوبر الجاري .



و مثل بلادنا في هذه المسابقة التي يشارك فيها ألفي مشارك يمثلون190 دولة ثلاثة طلاب من مدارس سالم بن محفوظ الأهلية و مؤسسة اكاديمية الموهوبين بسيئون بقيادة المهندس عماد جوهر وبتمويل من مؤسسة العون للتنمية تحت إشراف مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون ممثل WRO في اليمن .