رياضة | قائمة منتخب مصر.. 4 وجوه جديدة في حسابات البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة منتخب مصر.. 4 وجوه جديدة في حسابات البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قائمة منتخب مصر شهدت العديد من المفاجأت كان أبرزها قيام حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بإستدعاء 4 وجوه جديدة لمعسكر الفراعة لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بالإضافة لإستدعاء طرفي أزمة شارة القيادة.

قائمة منتخب مصر.. 4 وجوه جديدة تزين القائمة

شهدت قائمة المنتخب المصري المستدعاة من قبل حسام البدري، استدعاء 4 لاعبين جدد للمنتخب الوطني للمرة الأولى وهم محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأحمد سيد "زيزو"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومحمد فاروق، صانع العاب بيراميدز، ومروان حمدي، مهاجم نادي وادي دجلة.

كما تواجد أيضًا ثنائي أزمة شارة المنتخب محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، وأحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، الأمر الذي قد يجعل الأزمة تشتعل من جديد في المعسكر، في إنتظار الاستقرار على الأسماء النهاية المشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر.

وضمت قائمة منتخب مصر 32 لاعبًا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الاهلي )، محمد عواد (الزمالك )، محمد بسام (طلائع الجيش).

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في خط الدفاع: أحمد فتحي (الاهلي )، رجب بكار (بيراميدز)، محمد هاني (الاهلي )، عبدالله جمعه( الزمالك )، محمود وحيد (الاهلي )، محمد حمدي (بيراميدز )، محمود علاء (الزمالك )، رامي ربيعه (الاهلي )، باهر المحمدي (الاسماعيلي )، ايمن اشرف (الاهلي )، أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي).

في خط الوسط: طارق حامد (الزمالك )، عمرو السولية (الاهلي )، حمدي فتحي ( الاهلي )، عمر جابر( بيراميدز )، عبدالله السعيد (بيراميدز )، محمد مجد افشه (الاهلي )، حسين الشحات (الاهلي )، احمد السيد زيزو (الزمالك )، محمد فاروق (بيراميدز )، اسلام عيسي (بيراميدز )، محمد النني (بشكتاش التركي)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي )، محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي )، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ).

في خط الهجوم: حسام حسن (سموحة )، مروان حمدي (وادي دجلة)، أحمد جمعه (المصري )، أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي).