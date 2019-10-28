رياضة | وزير الرياضة يتدخل للصلح بين الزمالك والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتدخل للصلح بين الزمالك والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الصلح بين إدارتي الأهلي والزمالك خلال الساعات الجارية وطي صفحة الخلافات السابقة بعد توتر العلاقة بينهما لفترة طويلة.

ويسعى وزير الرياضة للترتيب لجلسة صلح بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتصفية كل الخلافات القائمة وفتح صفحة جديدة بينهما.

ويحاول الوزير إعادة الأمور لنصابها مع إستئناف بطولة الدوري عقب أمم افريقيا تحت 23 سنة وظهور مجالس الناديين بشكل مختلف في مواجهة القمة المقبلة بينهما، ويرتب حاليا لجلسة بين الناديين تشهد تصفية الأجواء بشكل كامل وفتح صفحة جديدة وطي الخلافات حتى لا يتكرر ما حدث بينهما من قبل وضمان عودة الجماهير بشكل طبيعي وبدون أي عقبات.

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وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن عن ضم الخماسي محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو من قائمة الزمالك.

وشملت القائمة٣٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا اليوم الاثنين ويستمر لمده ٣أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما "تراي ماتش"، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع حسام البدري وجهازه المعاون في اختار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم ١٠ نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم ١١ قبل ٧٢ ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.