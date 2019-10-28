رياضة | عاجل.. الزمالك يواجه أزمة سهر النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يواجه أزمة سهر النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو نادي الزمالك من لاعبيهم بضرورة الإلتزام بالبرنامج اليومي الذي وضعوه لهم خلال توقف بطولة الدوري وعدم السهر.

وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بخوض منافسات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

وأكد مسئولو الزمالك على اللاعبين بعدم الإفراط في تناول الطعام والحفاظ على أوزانهم الطبيعية وعدم حدوث أي زيادة حتى لا يؤثر عليهم بشكل سلبي.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بمدينة السادس من أكتوبر، استغلالا لفترة توقف الدوري الحالية.

ويعود الفريق الأبيض لتدريباته الجماعية صباح يوم الخميس على ملعب النادي، قبل الانتظام في المعسكر عصر نفس اليوم.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أربعة أيام، على أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال فترة المعسكر.

ويستعد الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وبدء منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

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واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

قرعة دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي