رياضة | جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب انتهاء الجولة العاشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب انتهاء الجولة العاشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



انتهت أمس الأحد 27 أكتوبر منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بأخر 5 مباريات متبقية في الجولة لنستعرض معا جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

مباريات الأمس من الدوري الإسباني

ولعبت أمس 5 مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز وكانت اهمهم مباراة ليفانتي وإسبانيول ومباراة إشبيلية وخيتافي.

غياب ريال مدريد وبرشلونة

يذكر أن الجولة العاشرة قد شهدت غياب نادي ريال مدريد ونادي برشلونة حيث تم تأجيل مباراة الكلاسيكو التي كان من المفترض أن تجمع بينهم في هذه الجولة ليتأخر ترتيبهم بشكل كبير في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني عقب انتهاء الجولة العاشرة:

ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز عقب انتهاء منافسات الجولة العاشرة كالآتي:

1- غرناطه 20 نقطة

2- برشلونة 19 نقطة

3- ريال سوسييداد 19 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 19 نقطة

5- إشبيلية 19 نقطة

6- ريال مدريد 18 نقطة

7- فياريال 17 نقطة

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8- أوساسونا 14 نقطة

9- بلد الوليد 14 نقطة

10- أتلتيك بلباو 13 نقطة

11- خيتافي 13 نقطة

12- فالنسيا 13 نقطة

13- ليفانتي 11 نقطة

14- ألافيس 11 نقطة

15- مايوركا 10 نقاط

16- إيبار 9 نقاط

17- سيلتا فيجو 9 نقاط

18- ريال بيتيس 9 نقاط

19- إسبانيول 9 نقاط

20- ليجانيس 5 نقاط