رياضة | الشباب والرياضة تنفذ دورة الإسعافات بمركز شباب الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تنفذ دورة الإسعافات بمركز شباب الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الإسعاف المصرية، تنظم الهيئة، فى مركز شباب الجزيرة، تدريب bات للنشء والشباب، على عمل سيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث.

وخصصت الهيئة عدد 10 سيارات إسعاف للمشاركة في سيناريو إدارة الكوارث، والاستعانة بعدد 100 فرد من مسعفين وأطباء، وأفراد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتدريب الشباب.

ويشارك فريق الكشافة بمركز شباب الجزيرة فى الدورة من أجل تأهيلهم لمواجهة الأزمات والكوارث علي ايد متخصصين.