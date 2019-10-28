رياضة | موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة



يستضيف ملعب جاستون بفرنسا مباراة سهلة نسبياً عندما يحل فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، ضيف ثقيل وكبير علي نظيره ديجون صاحب المركز الأخير يوم الجمعه الموافق 1 نوفمبر 2019 ، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر

من الدوري الفرنسي، في مباراة يسعي فيها فريق باريس سان جيرمان للإستمرار في صدارة جدول الدوري.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وديجون بالدوري الفرنسي يستضيف ملعب جاستون مباراة ديجون وباريس سان جيرمان يوم الجمعه الموافق 1 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.

ويسعي فريق باريس سان جيرمان للفوز خلال المباراة للإستمرار في صدارة الدوري، بعدما لعب 11 مباراة ويملك 27 نقطة وبغارق كبير عن أقرب منافسيه نانت صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بينما فريق ديجون يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط.