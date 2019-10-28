رياضة | موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:47 م
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ايكاردي
محمد جمال
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يستضيف ملعب جاستون بفرنسا مباراة سهلة نسبياً عندما يحل فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، ضيف ثقيل وكبير علي نظيره ديجون صاحب المركز الأخير يوم الجمعه الموافق 1 نوفمبر 2019 ، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي، في مباراة يسعي فيها فريق باريس سان جيرمان للإستمرار في صدارة جدول الدوري.
موعد مباراة باريس سان جيرمان وديجون بالدوري الفرنسي
يستضيف ملعب جاستون مباراة ديجون وباريس سان جيرمان يوم الجمعه الموافق 1 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.
ويسعي فريق باريس سان جيرمان للفوز خلال المباراة للإستمرار في صدارة الدوري، بعدما لعب 11 مباراة ويملك 27 نقطة وبغارق كبير عن أقرب منافسيه نانت صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بينما فريق ديجون يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط.
ترتيب الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان 27 نقطة
نانت 19 نقطة
ليل 18 نقطة
ريم 18 نقطة
بريست 17 نقطة
انجيه 17 نقطة
مارسيليا 16 نقطة
ستاد رين 15 نقطة
مونبيليه 15 نقطة
بوردو 15 نقطة
موناكو 15 نقطة
سانت إيتيان 15 نقطة
اوليمبيك ليون 13 نقطة
أميان 13 نقطة
نيس 13 نقطة
ستراسبورج 12 نقطة
تولوز 12 نقطة
نيم 11 نقطة
ميتز 11 نقطة
ديجون 9 نقاط
باريس سان جيرمان يقسو علي مارسيليا بالدوري الفرنسي
حقق باريس سان جيرمان قد حقق الفوز أمس ضمن مباريات الجولة الحادية عشر علي مارسيليا برباعيه دون رد سجلهم ماورو إيكاردى هدفين وكيليان مبابي هدفين
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