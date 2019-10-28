رياضة | بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تجديد عقد شريف إكرامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وتوصل مجلس الإدارة لاتفاق شبه نهائي مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، لمدة موسمين مقبلين بناءا على رغبة من الجهاز الفني.

فايلر يطلب تجديد التعاقد مع إكرامي



ويأتي تجديد عقد اللاعب موسمين، بأوامر من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لرغبته في الحفاظ على أعمدة الفريق، خاصة أنه يعد واحد من كباتن الفريق.

وكان إكرامي تلقى إشادة من فايلر المدير الفني، خلال الفترة الماضية بعدما ظهر بمستوى مميز خلال التدريبات الجماعية وزيادة تألقه رغم الغياب عن المباريات.

ومنح فايلر حارسه، وعدا بالمشاركة أساسيا خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطته لتجربة جميع العناصر تحت قيادته الفنية.

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للمعسكر الخارجي

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لخوض معسكر مغلق خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق معسكر مغلق بالإمارات العربية المتحدة نهاية الشهر الجاري، يتخلله مباراتين وديتين استعدادا لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يصطدم بالنجم الساحلي بأولى مواجهات دور المجموعات الإفريقية



ويستهل المارد الأحمر، مشواره ببطولة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عندما يحل ضيفا على نظيره النجم الساحلي التونسي، يوم 29 من الشهر المقبل بالجولة الأولى بمجموعته التي تضم أيضا كل من "الهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".