رياضة | نجم تشيلسي يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نجم تشيلسي من تدوين اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي ، عقب الفوز الذي حققه البلوز ضد بيرنلي برباعية مقابل هدفين ، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" .

استطاع أن يسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش ثلاثية من الأهداف "هاتريك" لصالح تشيلسي ضد بيرنلي ، حيث افتحح التسجيل لكتيبة الإنجليزي فرانك لامبارد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول من اللقاء ، قبل أن يضيف ثاني الاهداف له ولفريقه تشيلسي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول .

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وكرر نجم تشيلسي زيارته لشباك بيرنلي للمرة الثالثة في المباراة، بعدما سجل كرة الهاتريك في الدقيقة 56 من الشوط الثاني، وقبل دقيقتين فقط من هدف البرازيلي ويليان الذي أنهى رباعية تشيلسي، فيما تمكن الثنائي جاي رودريجيز ودوايت ماكتيل من تسجيل ثنائية بيرنلي في الدقيقتين 86 ، 88 على التوالي من أحداث المباراة .

وبتسجيله ثلاثية من الأهداف (هاتريك) ، استطاع بوليسيتش نجم تشيلسي أن يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما أصبح الأمريكي الأول في تاريخ البريميرليج الذي يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف كاملة خلال نفس المباراة .

وعلى صعيد أخر ، يستعد تشيلسي لمباراة على صفيح ساخن، وذلك عندما يواجه نظيره تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج، ووسط جماهيره، في المباراة المقرر لها 30 أكتوبر، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة .