رياضة | فالفيردي يثير أزمة في ريال مدريد

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تعقدت صفقة انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني رغم رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في حسمها.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إريكسن كان من المتوقع أن يصل للانضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن انتقاله أصبح مهددًا من قبل فيدي فالفيردي، لاعب وسط الريال.

وأضافت أن ظهور فالفيردي المميز في خط وسط ريال مدريد في المباريات الأخيرة، خلق الشكوك حول التعاقد مع إريكسن في يناير المقبل.

وأكد بول روبنسون حارس مرمى توتنهام السابق، إن النادي عليه أن يبيع إريكسن في الوقت الحالي، مشددًا على أن الدنماركي إذا أراد الرحيل فعليه أن يكون صادقًا ويطلب المغادرة.