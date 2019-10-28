رياضة | جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء الجولة العاشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء الجولة العاشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أمس الأحد 27 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأخر اربع مباريات في الجولة.

أهم مباريات الدوري الإنجليزي أمس

وتعتبر أهم مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس هي مباراة ليفربول وتوتنهام ومباراة أرسنال وكريستال بالاس.

ننائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

نيوكاسل × ولفرهامبتون

انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أرسنال × كريستال بالاس

فيما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ليفربول × توتنهام

بينما انتهت هذه المباراة بفوز نادي ليفربول بهدفين مقابل هدف.

مانشستر يونايتد × نورويتش سيتي

وانتهت هذه المباراة يفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز نتائج الجولة العاشرة قبل عرض ترتيب الدوري الإنجليزي في السطور التالية: وقص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي شريط الجولة العاشرة بتسعة أهداف دون رد في شباك مضيفه ساوثهامبتون، قبل أن تستأنف الجولة في اليوم الثاني بثلاثية مانشستر سيتي في مرمى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، وسقط برايتون في فخ الخسارة أمام مضيفه برايتون بنتيجة 3-2، وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة وست هام يونايتد ضد شيفيلد يونايتد، وفرض بورنموث التعادل السلبي على مضيفه واتفورد، بينما حقق تشيلسي فوزًا ساحقًا على بيرنلي بنتيجة 4-2. وفي اليوم الثالث والأخير من منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد وضيفه وولفرهامبتون، وسحق مانشستر يونايتد مضيفه نوريتش سيتي بنتيجة 3-1، بينما سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2، قبل أن يخطف ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح فوزًا صعبًا من ضيفه توتنهام بنتيجة 2-1.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب اتتهاء الجولة العاشرة

ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب مباريات الدوري الإنجليزي عقب انتهاء الجولة العاشرة:

1- ليفربول 28 نقطة.

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2- مانشستر سيتي 22 نقطة.

3- ليستر سيتي 20 نقطة.

4- تشيلسي 20 نقطة.

5- أرسنال 16 نقطة.

6- كريستال بالاس 15 نقطة.

7- مانشستر يونايتد 13 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 13 نقطة.

9- بورنموث 13 نقطة.

10- وست هام 13 نقطة.

11- توتنهام 12 نقطة

12- ولفرهامبتون 12 نقطة

13- بيرنلي 12 نقطة

14- برايتون 12 نقطة

15- استون فيلا 11 نقطة

16- إيفرتون 10 نقاط

17- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

18- ساوثامبتون 8 نقاط

19- نورويتش سيتي 7 نقاط

20- واتفورد 5 نقاط