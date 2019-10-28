رياضة | تمهيدا للرحيل.. قرار جديد يصدم "زيدان" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمهيدا للرحيل.. قرار جديد يصدم "زيدان" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر فلورنتيو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني عدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مما سيصدم زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن بيريز رفض مطالب زيدان بضم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أو إريسكن نجم توتنهام الإنجليزي.

وتابعت الصحيفة أن الأمر الوحيد الذي سيغير من قرار بيريز، هو الإصابات الطويلة أو إجراءات انتقالات غير متوقعة وهو ما يشير إلى قرب رحل زيدان عن ريال مدريد.