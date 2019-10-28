رياضة | ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد توتهام 2-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد توتهام 2-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام، نعرضها لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" للاستمتاع بأهم الأحداث التي شهدتها قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمرليج"، والتي حسمها رفقاء الدولي المصري محمد صلاح لصالحهم.

ونرصد لكم في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المباراة، وللإطلاع على تفاصيل أكثر من خلال مشاهدة الفيديو الذي يشتمل على ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد توتهام.

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح من قيادة فريقه ليفربول لفوز صعب على ضيفه توتنهام بنتيجة 2-1، وبدأ السبيرز المباراة بضغط قوي أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق هاري كين، وحاول الريدز تعديل نتيجة المباراة بشتى الطرق ولكن دون جدوى في ظل بسالة دفاع السبيرز وتألق حارس مرماه.

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وفي الشوط الثاني، دخل الريدز المباراة بشكل مغاير تمامًا، وشن هجوم شرس على ضيفه توتنهام تمكن رفقاء صلاح من ترجمته لهدف في الدقيقة 52 من زمن المباراة عن طريق لاعب الوسط جوردن هندرسون، ولم يكتفي أصحاب الأرض بهدف التعادل حيث واصل الريدز ضغطه القوي على توتنهام، الأمر الذي أثمر عن حصول السنغالي ساديو ماني على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل مدافع السبيرز داخل منطقة الجزاء، ليسددها الدولي المصري محمد صلاح بنجاح في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، قبل أن يتعرض لإصابة في نهاية المباراة ويغادر على أثرها ملعب اللقاء، حيث أشارت التقارير المبدأية أنها إصابة في الكاحل قد يغيب على أثرها 3 أسابيع.

ودفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز بتشكيل ناري مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، أمامهم رباعي دفاعي يتمثل في ألكساندر أرنولد، ولوفرين، وفيرجيل فان دايك، وروبرتسون، وفي خط الوسط ثلاثي يتكون من فابينيو، وهيندرسون، وفينالدوم، بينما جاء الثلاثي الهجومي الناري متمثلًا في السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

بينما دفع بوكيتينو مدرب توتنهام، بباولو جازانيجا في حراسة المرمى، وأورير، وتوبي ألدرفيريلد، وسانشيز، وداني روز في خط الدفاع، بينما جاء رباعي الوسط هاري وينكس، وموسى سيسوكو، وإيركسين، وديلي آلي، وثنائي هجومي بقيادة هيونج سون مين، وهاري كين.