رياضة | محمد صلاح يتراجع في قائمة هدافي العالم 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتراجع في قائمة هدافي العالم 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مركزًا متأخرًا في قائمة ترتيب هدافي العالمي التي نشرها موقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم بالإحصائيات في كرة القدم.

واحتل محمد صلاح المركز رقم 149 في قائمة هدافي جميع دوريات العالم إذ أحرز صلاح 14 هدفًا هذا العام ، ومرر 6 تمريرات حاسمة بعد مشاركته في 27 مباراة خلال عام 2019 أي أنه يسجل هدفًا كل 170 دقيقة.

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وتواجد الفرعون المصري على صعيد الدوريات العشرة الأكبر في أوروبا في المركز السابع والعشرين متقدمًا على كريستيانو رونالدو صاحب المركز66 ومتأخرًا عن ساديو ماني بـ10 مراكز إذ يحتل المركز السابع عشر.

وتصدر القائمة المكسيكي كارلوس فيلا والذي أحرز هذا العام 34 هدفًا مع ناديه لوس أنجلوس وخلفه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي في المركز الثاني برصيد 30 هدفًا ثم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي برصيد 29 هدفًا.