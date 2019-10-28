رياضة | خناقة جديدة لعمرو وردة في الدوري اليوناني.. والأمن يتدخل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خناقة جديدة لعمرو وردة في الدوري اليوناني.. والأمن يتدخل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتعل عمرو وردة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاريسا اليوناني، أزمة خلال مباراة فريقه أمام باناثانيكوس، بالدوري اليوناني.

ودخل وردة، في أكثر من اشتباك خلال هذه المباراة سواء مع حكم اللقاء أو لاعبو المنافس أو الاشتباك مع الجماهير الحاضرة للمباراة.

وردة يركل مدافع باناثانيكوس في ركبته



وبدأت الأزمة عندما قام وردة، بتوجيه ضربة وركلة قوية للهولندي بارت شينكفيلد مدافع باناثانيكوس، عقب تدخل الأخير في كرة مشتركة في الدقيقة 65 من اللقاء.

وردة يشتبك مع حكم اللقاء

ركلة وردة للمدافع الهولندي لم تقف عند هذا الحد، بل وصل الاشتباك مع حكم المباراة الذي قام بمنحه بطاقة صفراء بعدما قام بمراجعة تقنية الفار، والتي أظهرت تعمد المحترف المصري، الضرب، وهو مالم ينل إعجابه ليدخل في مشادة حادة مع الحكم.

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وردة يشتبك مع جماهير باناثنيكوس

ولم يتوقف الأمر عند ذلك حيث اشتبك وردة مع جماهير الخصم خلال خروجه من أرضية الملعب، مما دفع الأمن للتدخل لإنهاء الاشتباك.



وردة يساهم في فوز فريقه على باناثانيكوس

وسجل عمرو وردة هدف الفوز لفريقه لاريسا على حساب بانثينايكوس، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأحد، على الملعب الأولمبي في أثينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري اليوناني الممتاز.

ورفع لاريسا رصيده للنقطة 12 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بانثينايكوس عند النقطة الثامنة في المركز العاشر بالدوري اليوناني.