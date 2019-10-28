شكرا لقرائتكم خبر عن «بريزنتيشن» تنظم افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. وعودة «تذكرتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسندت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، برئاسة عمرو الجنايني، إلى شركة «بريزنتيشن» مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

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وأشار الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن شركة «بريزنتيشن» تجهز أكثر من مفاجأة تمهيداً لكشف النقاب عنها في يوم افتتاح البطولة.

وذكر الموقع أنه بعد نجاح نظام «تذكرتي» الكبير في بطولة كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري، يعود النظام من جديد للظهور في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ومن المقرر أن يتم حجز تذاكر البطولة عبر شركة تذكرتي، التي يترأس مجلس إدارتها الأستاذ منتصر النبراوي، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة.