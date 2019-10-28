شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يغازل جمهور الأهلي: «اللقب الأفريقي وحشنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن أمله في أن يتمكن الأهلي من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وأن يصعد الفريق الأحمر لمنصة التتويج على الصعيد الأفريقي مجددًا.

وقال «آل الشيخ»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» مغازلًا جمهور الأهلي: «بتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال، أفريقيا وحشتنا، الجمهور إن شاء الله هايفرح بالتتويج الأفريقي.. اللي يلعب معانا يتعور».

وكان «آل الشيخ» كتب عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «اللي يلعب معانا يتعور ده الشعار الجديد.. وأفريقيا قريبة».