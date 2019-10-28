شكرا لقرائتكم موعد عودة شيكابالا قائد الزمالك إلى تدريبات الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتماثل شيكابالا للشفاء بحسب ما أكده الجهاز الطبي بالفريق الأبيض عن عودته للمشاركة في التدريبات خلال المعسكر المقبل وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، وتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات.
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