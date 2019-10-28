شكرا لقرائتكم موعد عودة شيكابالا قائد الزمالك إلى تدريبات الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتماثل شيكابالا للشفاء بحسب ما أكده الجهاز الطبي بالفريق الأبيض عن عودته للمشاركة في التدريبات خلال المعسكر المقبل وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، وتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات.

وسيخوض الزمالك مباراة ودية خلال معسكره المقبل بالسادس من أكتوبر والذي سيستمر لمدة 4 أيام بناء على طلب ميتشو وتغيب شيكابالا عن الزمالك فى الفترة الأخيرة بسبب إصابته فى العضلة الضامة.