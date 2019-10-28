شكرا لقرائتكم من بدائل "زيزو" المُرشحين للانضمام إلى الزمالك فى يناير؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسؤولو الزمالك على عرض أكثر من لاعب يجيد اللعب فى مركز الوسط الدفاعى على الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للفريق الأبيض، وذلك لحسم ضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير القادم، من أجل إضافة قوة لخط الوسط خاصة على مستوى البدائل بعد تعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق لإصابة عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى فى لقاء مصر المقاصة فى بطولة الدورى الممتاز وكان اللاعب قد غادر أول أمس الأحد إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.

وجاء تعرض "زيزو" لقطع فى الرباط الصليبى وإصابة محمد حسن فى الركبة إلى عدم وجود بدائل لدى الأبيض للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى ما أدى إلى توظيف الثنائى أحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما فى مراكز الوسط حال غياب حامد أو ساسى لذا يدرس الأبيض دعم هذا المركز فى فترة الانتقالات القادمة، إلا إنه سيتم عرض الأمر على ميتشو أولاً خاصة بعد اقتراب تعافى محمد حسن عقب إجرائه عملية جراحية فى غضروف الركبة ومن المقرر أن يُجرى "زيزو" العملية الجراحية فى ألمانيا خلال الفترة الجارية وسيحرص مسؤولو الأبيض على إجراء اتصالات هاتفية للاطمئنان على حالته.

ومن بدائل "زيزو" المرشحين للزمالك؟

رغم اهتمام مسؤولو الزمالك بضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز فى الصيف الماضى وترشيح أكثر من لاعب للتواجد فى خط الوسط الدفاعى إلا إنه لم يتم إبرام أية صفقة فى هذا المركز لوجود أكثر من لاعب بالأبيض يستطيع التواجد فى ذلك المركز بجانب وجود صعوبة فى ضم دونجا من بيراميدز ومغالاة وادى دجلة وفقا لرؤية مسؤولى الزمالك فى الاستغناء عن جهود محمد عبد العاطى لاعب الفريق الدجلاوى للأبيض ولكن مع الإصابات التى حدثت بخط وسط الأبيض أصبح المرشحين ليكون بدلاء لزيزو هم الثلاثى محمود حمادة لاعب بيراميدز الحالى والإنتاج الحربى السابق بجانب محمد عبد العاطى لاعب وادى دجلة بالإضافة إلى محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأبيض المُعار لإنبى حيث سيتم عرضهم على ميتشو ليكون أحدهما بديلاً يتم ضمه لتعويض غياب زيزو عن الفريق الأبيض فى شهر يناير القادم.