شكرا لقرائتكم تفاصيل أزمة ودية منتخب مصر فى معسكر نوفمبر والحل الوحيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشلت محاولات إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر خلال معسكر الفراعنة المقرر إقامته فى شهر نوفمبر المقبل، بعد محاولات عديدة بإقامة ودية قبل خوض مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و 18 نوفمبر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويبدأ معسكر المنتخب الوطني اليوم، بقيادة حسام البدري وسيكون مفتوح لمدة 3 أيام على أن يبدا المعسكر المغلق يوم 5 نوفمبر وبعدها سيمنع مغادرة أى لاعب مقر المعسكر لحين انتهائه.

قائمة منتخب مصر تضم 32 لاعبا



قائمة منتخب مصر ضمت 32 لاعبا هم : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام وأحمد فتحي ورجب بكار ومحمد هاني وعبدالله جمعه ومحمود وحيد ومحمد حمدي ومحمود علاء ورامي ربيعه وباهر المحمدي وأيمن أشرف وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعمر جابر وعبدالله السعيد ومحمد مجد أفشه وحسين الشحات وأحمد السيد زيزو ومحمد فاروق وإسلام عيسي وحسام حسن ومروان حمدي وأحمد جمعة وأحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه ومحمود عبدالمنعم كهربا.

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كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، التواصل مع بعض المنتخبات الأفريقية، ذات مستوي متقارب من كينيا وجزر القمر، لخوض مباراة ودية يوم 7 نوفمبر المقبل، وبالفعل تم التواصل مع منتخبي ليبيريا وجيبوتي.

جيبوتي تعتذر عن مواجهة منتخب مصر



وتلقي مسئولي المنتخب الوطني، تأكيدات من منتخب جيبوتي بصعوبة خوض المباراة نظرا لضيق الوقت وعدم إمكانية الاستعداد الجيد لمواجهة منتخب قوي مثل مصر، كما لم يبدي منتخب ليبيريا ترحيبه بخوض اللقاء.

وظهر اتجاه قوي داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بإقامة المباراة الودية بنظام التقسيمة بين اللاعبين خلال المعسكر، بعدما تعذر إقامة مباراة ودية مع أحد المنتخبات التى يرغب الجهاز الفني فى مواجهتها.