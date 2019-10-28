شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يعود للتدريبات بدون الدوليين.. غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباته غداً الثلاثاء، بعد إنتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب توقف مسابقة الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الأوليمبي حتى 22 نوفمبر المقبل.

ومنح عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام بدأت من الجمعة الماضية وحتى اليوم الأثنين، قبل أن يستأنف الفريق استعداداته لمسابقة الدوري.

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ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الانتاج الحربي 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.