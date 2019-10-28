شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يعود للتدريبات بدون الدوليين.. غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الانتاج الحربي 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.
ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.
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