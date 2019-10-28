المغرب التطواني يحدد موعد جمعيته العمومية...

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جدة - عمرو شويل أعلن نادي المغرب التطواني عقد جمعيته العمومية العادية لموسم 2018 / 2019 يوم 14 نوفمبر المقبل، بعد حوالي شهر ونصف من بداية الموسم الكروي الجديد. ومن المُنتظر أن تتم مُناقشة التقريريْن الأدبي والمالي أمام أنظار الجمعية العمومية للنادي والتي مقرر انعقادها بمدينة "الحمامة البيضاء". ووقَّع المغرب التطواني الذي يُشرف عليه الإسباني أنخيل فياديرو على بداية موسم مميزة للغاية، بتحقيقه الانتصار في ثلاثة مباريات من الدوري المغربي وبلوغ نصف نهائي "كأس العرش".

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