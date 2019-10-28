شكرا لقرائتكم أبطال الكاراتيه يصلون القاهرة الأربعاء بعد التتويج بمنافسات بطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحصدت مصر بالبطولة بعد حصد 19 ميدالية متنوعة ، مقسمة إلى 7 ذهبيات ، و 4 فضيات ، و 8 برونز ، حقق الميداليات كل من بسملة حسن، وطه طارق، وياسمين جويلى، وأحمد أيمن، وحازم أحمد، وفريال اشرف وذهبية الكاتا جماعى شباب فى منافسات الفرق ، على مستوى الذهبيات ، وعلى مستوى الفضيات حققها محمد حسين، وفاطمة عبد الناصر، وحسام مختار، وفريق البنات فى منافسات الفرق أما البرونزيات فجاءت عن طريق مؤمن محمد، وعبد الله هشام، وعبد الله ممدوح، ومحمود جابر، ونور إيهاب، يوسف بدوى، وكريم وليد واحلام يوسف .

وتربعت مصر على عرش الدول المشاركة والتى بلغ عددها 86 دولة ، حيث تفوقت على تركيا التى جاءت فى المركز الثانى بفارق 3 ذهبيات للفراعنة .