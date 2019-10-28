شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه يهدي لقب بطولة العالم إلى الرئيس السيسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى ،إهداء لقب بطولة العالم الذى توج به منتخبات الناشئين و الشباب و تحت 21 سنة ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وحصدت مصر لقب بطولة العالم التى أقيمت فى تشيلى ، بعد فوزها بـ 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات ، و 4 فضيات ، و 8 برونزيات .

الصفحة الرسمية للاتحاد نشرت قرار الاتحاد ، حيث كتبت : "يهدى مجلس ادارة الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسه الاستاذ محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه ومجلسه لموقر .. فوز مصر بالمركز الأول فى بطولة العالم للناشئين و الشباب وتحت ٢١ سنه بتشيلى ٢٠١٩ لفخامه رئيس الجمهوريه المشير عبد الفتاح السيسى ".

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قائمة اللاعبين المتوجين بالميداليات ضمت كل من بسملة حسن، وطه طارق، وياسمين جويلى، وأحمد أيمن، وحازم أحمد، وفريال اشرف وذهبية الكاتا جماعى شباب فى منافسات الفرق ، على مستوى الذهبيات ، وعلى مستوى الفضيات حققها محمد حسين، وفاطمة عبد الناصر، وحسام مختار، وفريق البنات فى منافسات الفرق أما البرونزيات فجاءت عن طريق مؤمن محمد، وعبد الله هشام، وعبد الله ممدوح، ومحمود جابر، ونور إيهاب، يوسف بدوى، وكريم وليد وأحلام يوسف .

وستعود البعثة بعد غد الأربعاء إلى القاهرة ، بعد حصد الذهب و الفضة و البرونز من 86 دولة شاركت فى البطولة .