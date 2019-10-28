الارشيف / اخبار الرياضه

مروان الشوربجي يتأهل إلى ربع نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مروان الشوربجي يتأهل إلى ربع نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

وتغلب الشوربجي على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية حيث تقدم مروان بشوطين نظيفين قبل أن يتعادل عسل ويحسم الشوربجي الفوز في الشوط الخامس في لقاء استغرق 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-2, 7-11, 7-11, 11-5.

 

Advertisements

وتقدم مروان الشوربجي  إلى التصنيف العاشر لرجال الاسكواش مؤخراً بعد الأداء المميز الذي قدمه مع انطلاق الموسم الجاري ووصله إلى الأدوار النهائية في أكثر من بطولة.

 

وينتظرمروان الشوربجي الفائز من مباراة كريم عبد الجود وليو أو لاعب هونج كونج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروان الشوربجي يتأهل إلى ربع نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا