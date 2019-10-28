شكرا لقرائتكم مروان الشوربجي يتأهل إلى ربع نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتقدم مروان الشوربجي إلى التصنيف العاشر لرجال الاسكواش مؤخراً بعد الأداء المميز الذي قدمه مع انطلاق الموسم الجاري ووصله إلى الأدوار النهائية في أكثر من بطولة.
وينتظرمروان الشوربجي الفائز من مباراة كريم عبد الجود وليو أو لاعب هونج كونج.
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