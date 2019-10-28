شكرا لقرائتكم مروان الشوربجي يتأهل إلى ربع نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتغلب الشوربجي على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية حيث تقدم مروان بشوطين نظيفين قبل أن يتعادل عسل ويحسم الشوربجي الفوز في الشوط الخامس في لقاء استغرق 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-2, 7-11, 7-11, 11-5.

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وتقدم مروان الشوربجي إلى التصنيف العاشر لرجال الاسكواش مؤخراً بعد الأداء المميز الذي قدمه مع انطلاق الموسم الجاري ووصله إلى الأدوار النهائية في أكثر من بطولة.

وينتظرمروان الشوربجي الفائز من مباراة كريم عبد الجود وليو أو لاعب هونج كونج.