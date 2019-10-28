كل ما تريد معرفته عن قائمة منتخب مصر والاكتساح الأهلاوي وتظلم الخماسي...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، قائمة منتخب مصر لمباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و 18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون حيث يبدأ اليوم معسكر مفتوح لمدة 3 أيام على أن يبدا المعسكر المغلق يوم 5 نوفمبر . قائمة منتخب مصر تضم 32 لاعبا

قائمة منتخب مصر ضمت 32 لاعبا هم : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام وأحمد فتحي ورجب بكار ومحمد هاني وعبدالله جمعه ومحمود وحيد ومحمد حمدي ومحمود علاء ورامي ربيعه وباهر المحمدي وأيمن أشرف وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعمر جابر وعبدالله السعيد ومحمد مجد أفشه وحسين الشحات وأحمد السيد زيزو ومحمد فاروق وإسلام عيسي وحسام حسن ومروان حمدي وأحمد جمعة وأحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه ومحمود عبدالمنعم كهربا.

قائمة منتخب مصر قائمة منتخب مصر تشهد اكتساح أهلاوي

قائمة منتخب مصر ضمت 10 لاعبين من النادي الأهلي و6 لاعبين من بيراميدز و5 لاعبين من الزمالك و5 لاعبين من أندية أخري و6 لاعبين محترفين وجاء ذلك على النحو التالي:- الأهلي : محمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجد افشه وحسين الشحات. Advertisements بيراميدز : رجب بكار ومحمد حمدي وعمر جابر وعبدالله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسي. الزمالك : محمد عوّاد وعبدالله جمعه ومحمود علاء وطارق حامد وأحمد السيد زيزو. الأندية الأخرى : محمد بسام (طلائع الجيش) وباهر المحمدي (الاسماعيلي) وحسام حسن (سموحة) ومروان حمدي (وادي دجله) وأحمد جمعه (المصري). المحترفين : أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ). قائمة منتخب مصر وأبرز المستبعدين

وكعادة توابع إعلان قائمة منتخب مصر، قبل أى معسكر، يكثر الحديث عن تعرض بعض اللاعبين للظلم لعدم التواجد فى صفوف الفراعنة، وكان التظلم هذه المرة من نصيب بعض الأسماء أبرزها عمر السعيد مهاجم الزمالك وعمرو وردة مهاجم لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز.

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