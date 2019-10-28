شكرا لقرائتكم ليفربول يطمئن المنتخب: الإصابة لن تمنع محمد صلاح من الإنضمام للمعسكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمأن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول التي تعرض لها في لقاء توتنهام أمس بالدوري الإنجليزي.

وأكد مسئولو المنتخب أن الإصابة غير مقلقة ، وفقا لما ورد من خلال الاتصالات التى دارت خلال الساعات الأخيرة بين الجهاز الطبى للفراعنة ونظيره فى ليفربول الإنجليزى.

وأوضح مسئولو المنتخب أن الإصابة لن تمنع محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.