شكرا لقرائتكم ليفربول يطمئن المنتخب: الإصابة لن تمنع محمد صلاح من الإنضمام للمعسكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مسئولو المنتخب أن الإصابة غير مقلقة ، وفقا لما ورد من خلال الاتصالات التى دارت خلال الساعات الأخيرة بين الجهاز الطبى للفراعنة ونظيره فى ليفربول الإنجليزى.
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