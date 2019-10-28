شكرا لقرائتكم حمدالله يقلب تقدم الهلال إلى فوز للنصر في الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فريقه إلى تحقيق فوزٍ ثمين على مضيفه وغريمه التقليدي الهلال في المواجهة التي انتهت 2-1، واحتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في النصف ساعة الأولى التي لم تشهد أي فرصة أو محاولة لكلا الفريقين حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب.

وبعد مرور نصف ساعة سنحت أولى الفرص النصراوية حينما تلقى لاعبه المغربي نور الدين مرابط تمريرة مميزة من زميله البرازيلي بيتروس ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس عبدالله المعيوف بصعوبة.

ورد الهلال سريعاً حيث تمكن لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 32 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس الاسترالي براند جونز.

وكان النصر قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما تلقى لاعبه نور الدين مرابط تمريرة من زميله عبدالرحمن العبيد ليراوغ المدافع محمد البريك ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد البرازيلي كارلوس ادواردو أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله سالم الدوسري برأسه نحو المرمى النصراوي إلا أنها وجدت المدافع سلطان الغنام الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الروماني وزافان لوشيسكو مدرب الهلال تغييره الأول بدخول الإيطالي سباستيان جوفينكو بديلاً للفرنسي بافتيمبي غوميز.

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وكثّف النصر محاولاته بحثاً عند هدف التعادل وتمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 55 بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنام برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

ودفع البرتغالي فيتوريا بتغييره الأول بدخول اللاعب مختار علي بديلاً لزميله عبدالله الخيبري لتأمين خط الوسط الدفاعي.

وواصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف لفريقه عند الدقيقة 73 بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي جوليانو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول مدرب الهلال لوشيسكو تنشيط خط الهجوم الذي قل عطاؤه عقب تبديل غوميز حينما أشرك المهاجم صالح الشهري بديلاً لزميله سلمان الفرج.

وعند الدقيقة 82 أهدر لاعب الهلال سالم الدوسري هدفاً محققاً بعدما استغل تباطؤ مدافع النصر عبدالله مادو في إبعاد الكرة ليخطفها ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثّف الهلال محاولاته في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل ولكن دفاع النصر وحارسه نجحوا في تأمين مرماهم لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 2-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأهلي مع تبقي له مواجهة مؤجلة، في حين بقي الهلال على رصيده السابق 19 نقطة ليحافظ على الصدارة.