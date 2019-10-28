لاعبو برشلونة تركوا غرف ملابسهم بحالة فوضى في تشيكيا

اسماء السيد - ترك لاعبو نادي برشلونة الإسباني غرف ملابسهم في استاد "إيدن أرينا" الذي احتضن مواجهتهم مع مضيفهم نادي سلافيا براغ التشيكي في حالة فوضى ، وذلك في اعقاب المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا .
ورغم ان الضيوف فازوا في المباراة بنتيجة هدفين لهدف ، إلا ان ذلك لم يشجعهم على جمع مخلفاتهم في غرف الملابس ، حيث رصدت وسائل الإعلام صور علب بلاستيكية وبقايا أكل وقشور موز وعلب مشروبات كتبت عليها اسماء لاعبي برشلونة ، مما سهل على الإعلاميين التأكد بأنها الغرف الخاصة بنجوم الفريق الكتالوني.
وأظهرت الصور اشمئزاز مختلف الجماهير من تصرف فريق برشلونة، والذي يضم في صفوفه نخبة من النجوم ، يفترض بهم ان يكونوا قدوة للأطفال والشباب .
يشار الى أن الصحافة العالمية قد استغلت هذه الصورة ، من أجل إعادة نشر صور غرف ملابس المنتخب الياباني ومدرجات جماهيره في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، عندما حرص اللاعبون و الجماهير على تنظيف غرف الملابس والمدرجات وتركها مثلما وجدوها ، ليثيروا حينها إعجاب العالم بأسره.
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