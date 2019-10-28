جيرارد بيكيه يتلقى آلاف الرسائل بعد نشره رقم هاتفه في "تويتر"









اسماء السيد - تلقى الإسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني آلاف الرسائل على هاتفه الشخصي بعد ساعات قليلة من قيامه بنشر رقم هاتفه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الاجتماع الذي عقده لتنظيم كأس ديفيز لكرة المضرب التي ستقام بالعاصمة مدريد الشهر المقبل.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن بيكيه قام بنشر رقم هاتفه على موقع التواصل الشهير "تويتر" حتى يتيح للجميع معرفة كافة التفاصيل الخاصة ببطولة كأس ديفيز.

وبعد فترة قصيرة من نشر رقم هاتفه ، تفاجأ بيكيه بكم هائل من رسائل الجماهير التي تعشقه، والذين لم يكونوا يوما يحلمون بأن تتاح لهم الفرصة بمراسلته مباشرة في ظل صعوبة الحصول على رقم هاتف شخصي لنجم مثله.