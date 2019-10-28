مساعد مورينيو السابق يتوقع عودته لتدريب ريال مدريد









اسماء السيد - كشف المدرب البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي بنادي ليل الفرنسي و المساعد السابق لمواطنه المدرب جوزيه مورينيو بأن الأخير سيعود لتولي رئاسة الجهاز الفني بنادي ريال مدريد الإسباني.

وكان مورينيو قد أشرف على تدريب ريال مدريد في الفترة من عام 2010 وحتى عام 2013 ، وكان كامبوس ضمن الجهاز الفني المساعد لـ "السبيشل ون" .

وأوضح كامبوس في تصريحات لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني ، قائلاً :" ريال مدريد شيء جيد و مورينيو شيء جيد ، وعندما يجتمع شيئان جيدان فإنك تحصل على نتائج افضل".

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و اضاف :" يحتاج ريال مدريد أن يكون لديه افضل المدربين ، ومورينيو يتمتع بسيرة تمنحه الحق في العمل مع افضل الأندية في العالم.

وتوقع كامبوس ان يلتحق الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بريال مدريد، حيث قال:" اعتقد ان مبابي سينتهي به الأمر في مدريد ، فإذا اراد ان يصبح افضل لاعب في العالم ما عليه سوى الانضمام للريال، و لا مفر من تواجد مورينيو مع مبابي في ذات الفريق".

وتأتي توقعات كامبوس ضمن سياق الحديث عن مستقبل مورينيو بعد نحو عام من بقائه دون فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من عام 2018 ، حيث رشحته تقارير إعلامية عديدة بالعودة إلى قلعة " سانتياغو برنابيو" ليحل محل زين الدين زيدان، الذي عجز عن ترك بصمته الإيجابية على نتائج وأداء الفريق المدريدي الذي اصبح يحقق الانتصار بشق الأنفس وبأداء متذبذب.