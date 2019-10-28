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شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى يتأهل لربع نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل مروان الشوربجي المصنف العاشر عالمياً لرجال الاسكواش إلى الدور ربع النهائي ببطولة مصر الدولية والتي تستضيفها أهرامات الجيزة من 25 أكتوبر الجارى وحتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.
وفاز مروان الشوربجى على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي وبطل العالم للناشئين بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية، حيث تقدم مروان بشوطين نظيفين قبل أن يتعادل عسل ويحسم الشوربجي الفوز في الشوط الخامس فى لقاء استغرق 55 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-2, 7-11, 7-11, 11-5.
يذكر أن مروان الشوربجي كان قد تقدم إلى التصنيف العاشر لرجال الاسكواش مؤخراً بعد الأداء المميز الذي قدمه مع انطلاق الموسم الجاري ووصله إلى الأدوار النهائية فى أكثر من بطولة.
ويترقب مروان الشوربجى الفائز من مباراة كريم عبد الجود وليو أو لاعب هونج كونج.
مصطفى عسل
مروان الشوربجي ومصطفى عسل
مروان الشوربجي
مصطفى عسل ومروان الشوربجي
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