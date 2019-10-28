شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على "كف عفريت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الغموض حول مصير اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والمقرر عقده يومى 30 و31 أكتوبر الجارى. وكان اتحاد الكرة ، قد أرسل أكثر من خطاب إلى اللجنة الأوليمبية من أجل اعتماد الأندية التي يحق لها حضور الاجتماع. Advertisements يذكر أن اتحاد الكرة سيناقش بعض الموضوعات فى الاجتماع المقبل مثل مناقشة الميزانية والحساب الختامى وراتب المدير التنفيذى وتشكيل لجنة التظلمات.

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