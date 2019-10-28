شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر ترسم مستقبل الفراعنة فى عهد البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قائمة منتخب مصر التى وقع عليها الاختيار من جانب الجهاز الفنى لللفراعنة بقيادة حسام البدرى ترسم خريطة الطريق حول مستقبل المنتخب فى عهد الجهاز الفنى الحالى من خلال اختياراته المتنوعة، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين لاسيما فى الدورى المحلى.

البدرى اختار 26 لاعبا فى قائمة منتخب مصر من الدورى المحلي بعد مرور اربع جولات من البطولة حيث تمت مراقبة معظم المباريات عن طريق جهاز المعاون الذين تواجدوا فى معظم المباريات للوقوف على مستوى اللاعبين من داخل الملعب وليس من خلال شاشة التليفزيون، خاصة أن هناك معاير معينة تم الاتفاق عليها لاختيار اللاعبين من خلال الاجتماعات التى قام بها الجهاز الفنى منذ تكليفه بالمهمة منذ ما يقرب من شهر .

قائمة منتخب مصر ضمت 32 لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

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اختيارات الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البدرى تؤكد أنه لديه نية فى الاعتماد على الدورى الممتاز والدفع بهم فى المستقبل حتي يكونوا نواة منتخب المستقبل للفراعنة، لاسيما أنه يعتمد على صغار السن حيث يرغب فى تكرار تجربة حسن شحاتة مع الفراعنة التى اعتمد خلالها على الدورى المحلي وحقق 3 بطولات افريقية متتالية فى انجاز لم يتكرر من قبل .

المنتخب يستعد لمباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و 18 نوفمبر المقبل فى تصفيات امم أفريقيا 2021 بالكاميرون حيث يبدأ اليوم معسكر مفتوح لمدة 3 ايام على ان يبدا المعسكر المغلق يوم 5 نوفمبر .