شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. مطرب شهير يترشح لعضوية مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مطرب شهير، بأوراق ترشحه على مقعد عضوية مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر الرياضي، وذلك في الانتخابات القادمة. وشهدت الفترة الماضية، توجه عدد من الفنانين للانضمام لمجالس إدارات الأندية، وآخرها تولي الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين منصب أمين صندوق نادي الزمالك ضمن مجلس إدارة المستشار مرتضي منصور. لمعرفة التفاصيل كاملة، اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة .. مطرب شهير يترشح لعضوية مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.